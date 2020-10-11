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Билл Гейтс назвал единственный путь для возвращения человечества к нормальной жизни

Ранее он заявлял, что на это потребуется год или два.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Jose Luis Magana

Миллиардер, основатель компании Microfost Билл Гейтс считает, что человечество вернётся к нормальной жизни только при наличии суперэффективной и доступной вакцины от CoViD-19. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC.

Единственный путь возвращения людей к норме — получение суперэффективной и доступной вакцины, — сказал Гейтс в ответ на вопрос, как преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Бизнесмен отметил, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с ней.

Гейтс напомнил о страшной болезни, которая действует под прикрытием коронавируса

По его словам, похожая проблема сложилась и во время вспышки лихорадки Эбола.

Напомним, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с CoViD-19. Ранее миллиардер дал прогноз по срокам завершения пандемии.

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