Билл Гейтс назвал единственный путь для возвращения человечества к нормальной жизни

Миллиардер, основатель компании Microfost Билл Гейтс считает, что человечество вернётся к нормальной жизни только при наличии суперэффективной и доступной вакцины от CoViD-19. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC.

— Единственный путь возвращения людей к норме — получение суперэффективной и доступной вакцины, — сказал Гейтс в ответ на вопрос, как преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Бизнесмен отметил, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с ней.