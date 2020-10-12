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Главный пульмонолог Минздрава рассказал, сколько ещё продлится пандемия коронавируса

По его словам, осенний рост заболеваемости был ожидаемым.

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Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, сколько ещё продлится пандемия коронавируса.

В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать, — отметил врач в интервью "Московскому комсомольцу".

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Распространение болезни напрямую связано с тем, насколько добросовестно люди соблюдают противоэпидемические правила.

Пульмонолог подчеркнул, что в сложившейся ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом нет ничего необычного, ещё весной было ожидаемо, что после летнего спада пойдёт увеличение. Специалист добавил, что сейчас появились новые методы лечения, отработана диагностика, а с точки зрения самой инфекции изменилось не так много: это тот же самый вирус с прежней вирулентностью и контагиозностью.

Авдеев пояснил, что точной схемы лечения коронавируса до сих пор нет, поскольку постоянно появляются новые исследования и данные. Тем не менее он отметил появившийся у врачей опыт, новые выводы о способах терапии и необходимых лекарствах. Медики по-прежнему работают в средствах индивидуальной защиты, организованы красные зоны, нехватки коек не ожидается, заключил доктор.

Напомним, в России за сутки впервые выявлено более 13 тысяч случаев коронавирусной инфекции. В Москве число пациентов с CoViD-19 увеличилось на 4501.

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