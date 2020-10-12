Кинолог объяснил, как вырастить из собаки идеального охранника

Чтобы вырастить настоящую охранную собаку, следует приучить её спокойно реагировать на внешние раздражители и исключить излишнее общение и ласку от посторонних. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Не нужно сильно расширять круг общения животного, собака должна знать, что есть вы и семья, которую она должна слушаться и защищать, — сказал эксперт в интервью РИА "Новости".

Голубев отметил, что будущему сторожевому псу следует давать свободу передвижений, животное не должно сидеть на привязи или в вольере. К тому же важно не забывать о прогулках.

По словам кинолога, собаку нужно приучить спокойно реагировать на внешние раздражители, если они не представляют агрессии: на машины, других людей, громкие звуки. Воспитание охранника лучше поручить профессионалам, которые научат зверя правильному поведению, а хозяев — основам обращения с ним.

Голубев напомнил, что охранные породы собак требуют повышенного внимания, дрессировки и тренировок, иначе это может привести к ужасным последствиям как для владельца, так и для животного.