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Захватывают гнёзда ворон и белок. Стамбул терроризируют огромные колонии попугаев

Птицы появились в городе в 1996 году, когда там перевернулся грузовик с несколькими сотнями пернатых.

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Столицу Турции Стамбул затерроризировали зелёные ожереловые попугаи. Об этом сообщает газета Hyrriett.

Экзотические птицы расплодились в больших количествах и начали образовывать колонии. При этом они захватывают гнёзда ворон, белок и летучих мышей. Биологи отмечают, что из-за подобного нашествия городская фауна подвержена риску.

Кольчатые, или ожереловые, попугаи традиционно обитают в Южной Азии и Восточной Африке. В парках Стамбула они появились в 1996 году после того, как в районе Бейкоз перевернулся грузовик, перевозивший несколько сотен пернатых.

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Фермеры страны пытаются отбиться от птиц петардами.

Тогда они разлетелись по всему городу и начали активно плодиться. Этому способствовал мягкий климат турецкой столицы и обилие пищи.

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