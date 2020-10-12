Захватывают гнёзда ворон и белок. Стамбул терроризируют огромные колонии попугаев

Столицу Турции Стамбул затерроризировали зелёные ожереловые попугаи. Об этом сообщает газета Hyrriett.

Экзотические птицы расплодились в больших количествах и начали образовывать колонии. При этом они захватывают гнёзда ворон, белок и летучих мышей. Биологи отмечают, что из-за подобного нашествия городская фауна подвержена риску.

Кольчатые, или ожереловые, попугаи традиционно обитают в Южной Азии и Восточной Африке. В парках Стамбула они появились в 1996 году после того, как в районе Бейкоз перевернулся грузовик, перевозивший несколько сотен пернатых.

Тогда они разлетелись по всему городу и начали активно плодиться. Этому способствовал мягкий климат турецкой столицы и обилие пищи.