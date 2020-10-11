Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Страшно, но красиво. Ключевской вулкан на Камчатке вновь начал извергаться

Учёные насторожились, так как в последний раз вулкан извергался всего два месяца назад при нормальном интервале в год.

14
Post cover

Фото © Instagram/ volcanian_oficial

Высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка (4 754 метра) снова проснулся, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он выбросил поток лавы, который растянулся на километр вниз по склону.

Первые признаки активности вулкана были зафиксированы 30 сентября 2020 года. 2 октября появилось свечение в кратере, а спустя несколько дней в воздух начали подниматься столбы дыма и пепла.

Фото © Instagram/ volcanian_oficialФото © Instagram/ volcanian_oficial

Фото © Instagram/ volcanian_oficial

1 / 7

Учёные отметили, что неожиданная активность является предметом дополнительного изучения. Пробуждение Ключевской сопки спустя два месяца после завершения предыдущего извержения необычна, поскольку нормальный интервал составляет около года.

Вулкан Ключевской на Камчатке извергнул лаву — видео

Извержение началось ещё в ноябре, но до этого момента протекало слабо.

Ранее МЧС рекомендовало туристам не приближаться к другому камчатскому вулкану - Безымянному.

Выбор редакции

Версия водорослей-убийц у берегов Камчатки вышла на первое место

сегодня в 08:10

Возможно извержение. Туристам на Камчатке рекомендовали не ходить к вулкану

4 октября, 13:35

Один был пьян, второй наблюдается у психиатра, третий отчислен за неуспеваемость. Суд арестовал подростков, до смерти забивших прохожего

сегодня в 20:43

Момент смертельной аварии в Москве со скорой попал на видео

сегодня в 23:03

Психологи рассказали, как распознать увлечение ребёнка экстремизмом

сегодня в 22:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.