Страшно, но красиво. Ключевской вулкан на Камчатке вновь начал извергаться

Высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка (4 754 метра) снова проснулся, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он выбросил поток лавы, который растянулся на километр вниз по склону.

Первые признаки активности вулкана были зафиксированы 30 сентября 2020 года. 2 октября появилось свечение в кратере, а спустя несколько дней в воздух начали подниматься столбы дыма и пепла.

Учёные отметили, что неожиданная активность является предметом дополнительного изучения. Пробуждение Ключевской сопки спустя два месяца после завершения предыдущего извержения необычна, поскольку нормальный интервал составляет около года.