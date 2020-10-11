Страшно, но красиво. Ключевской вулкан на Камчатке вновь начал извергаться

Высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка (4 754 метра) снова проснулся, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он выбросил поток лавы, который растянулся на километр вниз по склону.
Первые признаки активности вулкана были зафиксированы 30 сентября 2020 года. 2 октября появилось свечение в кратере, а спустя несколько дней в воздух начали подниматься столбы дыма и пепла.
Учёные отметили, что неожиданная активность является предметом дополнительного изучения. Пробуждение Ключевской сопки спустя два месяца после завершения предыдущего извержения необычна, поскольку нормальный интервал составляет около года.
Вулкан Ключевской на Камчатке извергнул лаву — видеоИзвержение началось ещё в ноябре, но до этого момента протекало слабо.
Ранее МЧС рекомендовало туристам не приближаться к другому камчатскому вулкану - Безымянному.
Комментариев: 0