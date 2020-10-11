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Момент смертельной аварии в Москве со скорой попал на видео

Предполагаемый виновник происшествия скончался на месте.

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Видео © Telegram/ Говорит Москва

Момент смертельной аварии на Кутузовском проспекте попал на видео автомобильного регистратора. Кадры опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

Один человек погиб в страшном ДТП со скорой и пятью легковушками в Москве

Одна из машин от удара загорелась, части автомобилей разлетелись по дороге.

На записи видно, как водитель BMW на большой скорости пересекает несколько рядов, вылетает на разделительную полосу и врезается в машину скорой помощи, которая ехала навстречу со включёнными спецсигналами. От удара авто отлетает в сторону, задев при этом ещё несколько транспортных средств.

Спасатели извлекли мужчину из покорёженной иномарки. Он скончался на месте. Пострадал также водитель автомобиля медиков и ещё два человека. Все они были доставлены в Боткинскую больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге байкер попытался переехать разведённый мост и упал в Неву.

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