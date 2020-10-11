Момент смертельной аварии в Москве со скорой попал на видео

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Момент смертельной аварии на Кутузовском проспекте попал на видео автомобильного регистратора. Кадры опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

На записи видно, как водитель BMW на большой скорости пересекает несколько рядов, вылетает на разделительную полосу и врезается в машину скорой помощи, которая ехала навстречу со включёнными спецсигналами. От удара авто отлетает в сторону, задев при этом ещё несколько транспортных средств.

Спасатели извлекли мужчину из покорёженной иномарки. Он скончался на месте. Пострадал также водитель автомобиля медиков и ещё два человека. Все они были доставлены в Боткинскую больницу.