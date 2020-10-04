Возможно извержение. Туристам на Камчатке рекомендовали не ходить к вулкану

Туристам на Камчатке рекомендовано воздержаться от посещения вулкана Безымянный и даже его окрестностей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Всё дело в том, что вероятность его извержения в течение ближайшей недели повышена.
— Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, — такие данные привели в ведомстве.
В Индонезии вулкан проснулся и выбросил пепел на несколько километров вверх — видеоЧетыре года назад его извержение унесло несколько жизней.
Там отметили, что возможное извержение опасно для туристов и любителей экстремального спорта. В том числе для тех, кто арендует для посещения вулканов небольшие самолёты. Впрочем, по данным МЧС, туристов в настоящее время в районе вулкана Безымянного не зарегистрировано.
В МЧС добавили, что в близлежащих населённых пунктах, посёлках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск, возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.
Девушка, чья семья погибла при извержении вулкана, показала, каких ожогов стоило её спасение9 декабря 2019 года произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Кому-то из присутствующих на острове удалось спастись без потерь. Некоторым повезло не так. Стефани Брауитт из Австралии не только потеряла сестру и отца, но и теперь страдает от ожогов, покрывших 70 процентов поверхности её тела.
В ведомстве также предупредили, что при извержении рядом с вулканом может вырасти предельно допустимая концентрация газов. А пеплопады способны вызвать аллергические реакции. Опасны они и для техники, так как попадание пепла в механизмы автомобилей может привести к их поломке.
Ранее на Сахалине вулкан Эбеко, который находится недалеко от Северо-Курильска, выбросил в небо огромный столб пепла.
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