Возможно извержение. Туристам на Камчатке рекомендовали не ходить к вулкану

Туристам на Камчатке рекомендовано воздержаться от посещения вулкана Безымянный и даже его окрестностей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Всё дело в том, что вероятность его извержения в течение ближайшей недели повышена.

— Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, — такие данные привели в ведомстве.

Там отметили, что возможное извержение опасно для туристов и любителей экстремального спорта. В том числе для тех, кто арендует для посещения вулканов небольшие самолёты. Впрочем, по данным МЧС, туристов в настоящее время в районе вулкана Безымянного не зарегистрировано.

В МЧС добавили, что в близлежащих населённых пунктах, посёлках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск, возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.

В ведомстве также предупредили, что при извержении рядом с вулканом может вырасти предельно допустимая концентрация газов. А пеплопады способны вызвать аллергические реакции. Опасны они и для техники, так как попадание пепла в механизмы автомобилей может привести к их поломке.