Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В России бабушку-наркобарыгу отправили в колонию на 12 лет

Пенсионерка торговала запрещёнными веществами в крупном размере.

256

Фото © Pixabay

В Магадане осудили 69-летнюю пенсионерку, которая продавала наркотики в составе организованной преступной группы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что пожилая женщина вместе с 43-летним организатором наркобизнеса и 35-летним соучастником с января 2016 по январь 2018 года в крупном размере торговала запрещёнными веществами. Полиция разоблачила их и пресекла несколько подобных преступлений.

Пенсионерка получила 12 лет колонии общего режима, соучастник — 12 лет и 6 месяцев. Организатор отправится в колонию строгого режима на 14 лет.

Омская пенсионерка в магазине вместо маски надела на лицо трусы

Чем шокировала и продавщицу, и стоявших рядом покупателей.

Ранее в Приморье сборщики конопли устроили перестрелку с полицией.

Выбор редакции

В Кабардино-Балкарии инспектор ДПС насмерть сбил пенсионерку

10 октября, 22:14

Полиция Испании задержала россиян и болгар с 35 тоннами гашиша

30 сентября, 12:42

"Сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков". Знакомые рассказали о брате, спасшем истощённую сестру "из шкафа"

сегодня в 04:40

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по коронавирусу

сегодня в 04:14

"Разорвало напополам на глазах у мужа". Момент жуткой аварии в Петербурге попал на камеру

сегодня в 04:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.