В России бабушку-наркобарыгу отправили в колонию на 12 лет

В Магадане осудили 69-летнюю пенсионерку, которая продавала наркотики в составе организованной преступной группы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что пожилая женщина вместе с 43-летним организатором наркобизнеса и 35-летним соучастником с января 2016 по январь 2018 года в крупном размере торговала запрещёнными веществами. Полиция разоблачила их и пресекла несколько подобных преступлений.

Пенсионерка получила 12 лет колонии общего режима, соучастник — 12 лет и 6 месяцев. Организатор отправится в колонию строгого режима на 14 лет.