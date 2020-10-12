В России бабушку-наркобарыгу отправили в колонию на 12 лет

В Магадане осудили 69-летнюю пенсионерку, которая продавала наркотики в составе организованной преступной группы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Суд установил, что пожилая женщина вместе с 43-летним организатором наркобизнеса и 35-летним соучастником с января 2016 по январь 2018 года в крупном размере торговала запрещёнными веществами. Полиция разоблачила их и пресекла несколько подобных преступлений.
Пенсионерка получила 12 лет колонии общего режима, соучастник — 12 лет и 6 месяцев. Организатор отправится в колонию строгого режима на 14 лет.
Омская пенсионерка в магазине вместо маски надела на лицо трусыЧем шокировала и продавщицу, и стоявших рядом покупателей.
Ранее в Приморье сборщики конопли устроили перестрелку с полицией.
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