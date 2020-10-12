В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10–20 дней. Такой прогноз дала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
— Возможно, это произойдёт в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — цитирует эпидемиолога РИА "Новости".
По словам Пшеничной, россияне стали более дисциплинированными в соблюдении профилактических мер. Также она отметила, что часть работников переведены на удалёнку, а школьники ушли на каникулы. Тем не менее эти меры не будут заметны сразу, ведь у коронавируса есть довольно долгий инкубационный период. Перед выходом на плато должно пройти не менее полутора таких отрезков времени.
Эпидемиолог добавила, что в России будет максимум 17–18 тысяч случаев CoViD-19 в день. По её словам, на заболеваемость может повлиять похолодание, отрицательно сказывающееся на сопротивляемости вирусным инфекциям. Впрочем, свой вклад в увеличение числа выявляемых случаев вносит и расширение объёмов тестирования, заключила Пшеничная.
Главный пульмонолог Минздрава рассказал, сколько ещё продлится пандемия коронавирусаПо его словам, осенний рост заболеваемости был ожидаемым.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от CoViD-19, созданная учёными центра "Вектор", подойдёт для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
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