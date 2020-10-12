В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10–20 дней. Такой прогноз дала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Возможно, это произойдёт в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — цитирует эпидемиолога РИА "Новости".

По словам Пшеничной, россияне стали более дисциплинированными в соблюдении профилактических мер. Также она отметила, что часть работников переведены на удалёнку, а школьники ушли на каникулы. Тем не менее эти меры не будут заметны сразу, ведь у коронавируса есть довольно долгий инкубационный период. Перед выходом на плато должно пройти не менее полутора таких отрезков времени.

Эпидемиолог добавила, что в России будет максимум 17–18 тысяч случаев CoViD-19 в день. По её словам, на заболеваемость может повлиять похолодание, отрицательно сказывающееся на сопротивляемости вирусным инфекциям. Впрочем, свой вклад в увеличение числа выявляемых случаев вносит и расширение объёмов тестирования, заключила Пшеничная.