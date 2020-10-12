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Десятки полицейских гнались полчаса. Мальчик угнал школьный автобус и врезался в газопровод — видео

На юного угонщика надели наручники и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

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Видео © Twitter / David Begnaud

Одиннадцатилетний мальчик угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WBRZ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл утром 11 сентября. В 11:00 по местному времени (19:00 мск) стражи порядка начали преследование юного угонщика. Через полчаса он врезался в газопровод, а затем в дерево.

Фото © WBRZФото © WBRZ

Фото © WBRZ

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Ребёнка вывели из автобуса и надели на него наручники. После этого школьника поместили в центр содержания несовершеннолетних. Ему предъявлены обвинения в краже автомобиля и совершении насилия при отягчающих обстоятельствах. Как уточнили в полиции, ребёнок намеренно пытался врезаться.

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А началось всё с мелочи — выключенных фар.

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