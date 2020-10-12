В Петербурге умер "вор в законе" Роланд Кутаисский

Последняя осень врагов Лоту Гули. За несколько дней умерли пятеро воров в законе Спокойная жизнь в отечественном криминальном мире продолжалась до лета 2020 года, пока на турецком курорте Белек не убили главу крупного мафиозного клана Надира Салифова, известного как Лоту Гули. После чего началась не только ожесточённая борьба за передел сфер влияния, но и череда загадочных и скоропостижных смертей воров в законе. Только за сентябрь по различным причинам ушло из жизни пять "законников". По странному стечению обстоятельств практически все они были оппонентами Лоту Гули.