В Петербурге умер "вор в законе" Роланд Кутаисский

В одной из больниц Санкт-Петербурга в субботу умер 65-летний вор в законе Роланд Чикваидзе, известный в криминальном мире как Роланд Кутаисский. Об этом сообщает агентство "Прайм Крайм".
По данным СМИ, причиной смерти стало заражение крови. Отмечается, что Роланд Кутаисский был ближайшим соратником другого "вора в законе" Серго Кутателадзе в конфликтах с Дедом Хасаном и Дато Себискверадзе.
В тюрьме криминальный авторитет провёл пять лет в середине 1970-х за кражу.
Последняя осень врагов Лоту Гули. За несколько дней умерли пятеро воров в законеСпокойная жизнь в отечественном криминальном мире продолжалась до лета 2020 года, пока на турецком курорте Белек не убили главу крупного мафиозного клана Надира Салифова, известного как Лоту Гули. После чего началась не только ожесточённая борьба за передел сфер влияния, но и череда загадочных и скоропостижных смертей воров в законе. Только за сентябрь по различным причинам ушло из жизни пять "законников". По странному стечению обстоятельств практически все они были оппонентами Лоту Гули.
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