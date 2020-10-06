Последняя осень врагов Лоту Гули. За несколько дней умерли пятеро воров в законе

Спокойная жизнь в отечественном криминальном мире продолжалась до лета 2020 года, пока на турецком курорте Белек не убили главу крупного мафиозного клана Надира Салифова, известного как Лоту Гули. После чего началась не только ожесточённая борьба за передел сфер влияния, но и череда загадочных и скоропостижных смертей воров в законе. Только за сентябрь по различным причинам ушло из жизни пять "законников". По странному стечению обстоятельств практически все они были оппонентами Лоту Гули.

Не прошло и недели после убийства Гули, как на 43-м году жизни во сне умер один из сподвижников Гули — Алексей Саломатин, известный в криминальных кругах как Лёха Солома (Тульский). Солома получил свой статус в 2013 году вместе с Намиком Салифовым — родным братом Гули.

Вор в законе Лёха Тульский. Фото © mzk1.ru

Впрочем, Гули скоро в нём разочаровался, поскольку Солома якобы был "и вашим и нашим". Например, он на стороне Гули подписался под "прогоном" (посланием) против Ровшана Джаниева (Ленкоранского). Однако уже при личной встрече с Кахой Гальским побоялся высказать свои претензии к Ровшану Джаниеву и Тахи. И даже заявил, что подписал воровской "прогон" против Джаниева, будучи введённым в заблуждение. Известно, что после своего освобождения Саломатин отошёл от дел и сидел на тяжёлых наркотиках. Большинство "законников" его уже вором не признавали.

Через несколько дней после смерти Соломы — 9 сентября — ушли из жизни ещё два вора в законе: 82-летний тбилисец Джемал Шавладзе по прозвищу Чай скончался на родине в больнице, а 65-летний россиянин Владимир Зятьков (Зятёк) на своём катере на полном ходу врезался в баржу.

Владимир Зятьков. Фото © mzk1.ru

Годами ранее в СМИ проходила информация о том, что Зятьков якобы высказывал претензии Салифову, утверждая, что тот не пользуется авторитетом. За это якобы Гия Кутаисский дал ему пощёчину и выгнал со сходки.

В конце сентября стало известно о смерти правой руки Шакро Молодого и держателя всероссийского общака — влиятельного Кахабера Парпалии (Каха Гальский). По официальной версии, он скончался от инсульта вскоре после прибытия в СИЗО Омска. Однако его родные не верят в эту версию и хотят инициировать официальное расследование. Они считают, что Каху забили до смерти.

Гальский считался одним из непримиримых врагов Лоту Гули. По свидетельству знающих людей, Гули на дух не переносил Парпалию, считая его "апельсином" (вор, купивший высокое звание за деньги). Никто из современных воров не сидел так долго, как Гули, а Каха Гальский до недавнего времени даже не попадал в тюрьму. Его поймали с восемью граммами наркотика и в марте этого года осудили на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также Каха имел московскую прописку и, по мнению Гули, распоряжался общаком по своему усмотрению, в том числе и в целях личного обогащения.

Утка — смерть от коронавируса

Не успели отпеть и похоронить Парпалию, как стало известно о смерти ещё одного врага Гули — Эмзара Джапаридзе, известного как Кватия. Он умер 30 сентября. В отличие от Кахи Гальского, Джапаридзе был классическим вором старой школы. Однако Кватия с ходу поддержал Бадри Когуашвили после того, как Арман Дикий избил его протеже Гурама Квежовича (Квежо) на глазах у Гули, который не вмешался в конфликт, хотя при нём избивали законного вора. Когуашвили хотел низложить влиятельного Гули, и Кватия первым поддержал его в этом, чем вызвал лютую ненависть Салифова. По странному совпадению Кватия умер на 40-й день после кончины Гули.

По данным агентства "Прайм Крайм", Джапаридзе умер в Греции от коронавируса. На момент смерти Кватии было 58 лет. В переводе с грузинского языка Кватия означает "утка".

Вор в законе Эмзар Джапаридзе. Фото © "Прайм Крайм"

Кватия и его друг Лаша Шушанашвили считались сторонниками лидера крупного мафиозного клана Тариэла Ониани — Таро. По некоторым данным, Кватия и Лаша свели Таро с какими-то ненадёжными людьми, которые его подставили. Мстительный Таро пригласил обоих поговорить к себе домой, где избил вместе с Мерабом Сухумским.

Поэтому в самый разгар борьбы Аслана Усояна — Деда Хасана — с Таро Кватия подписался под "прогоном", лишающим Ониани воровского статуса.

Совпадение или мистика