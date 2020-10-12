Экономист рассказал, какие товары могут подорожать из-за коронавируса

Фармацевты ожидают повышения цен. Какие лекарства могут подорожать уже в октябре Наступает сезон простуд. Вместе с ним эксперты прогнозируют рост цен на лекарства. По разным оценкам, уже в октябре они могут повыситься на 1,5–2%. Лайф разбирался в причинах ожидаемого витка цен и выяснил, какие препараты могут подорожать больше всех.