Экономист рассказал, какие товары могут подорожать из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса некоторые товары могут подорожать. Какие именно, рассказал экономист Сергей Селянин в интервью URA.RU.
В первую очередь эксперт предупредил о росте цен на зерновые. Он отметил, что Россия является крупнейшим экспортёром пшеницы, а её стоимость в некоторых странах взлетела на 25–30%. По мнению Селянина, это будет перенесено и на отечественные рынки.
Другой товар, который может вырасти в цене, — медицинские маски и антисептики. Однако такого дефицита, как весной (а следовательно, и увеличения стоимости), не будет, уверен экономист.
Стоимость антисептиков и перчаток в России превысила весенние показателиВ то же время маски подешевели почти на четверть.
— Сейчас все подготовились, всего навыпускали. Но насколько долго этого хватит — вопрос открытый, — добавил эксперт.
Фармацевты ожидают повышения цен. Какие лекарства могут подорожать уже в октябреНаступает сезон простуд. Вместе с ним эксперты прогнозируют рост цен на лекарства. По разным оценкам, уже в октябре они могут повыситься на 1,5–2%. Лайф разбирался в причинах ожидаемого витка цен и выяснил, какие препараты могут подорожать больше всех.
При этом Селянин полагает, что лекарства существенно не подорожают, поскольку их цену регулирует государство.
Ранее россиян предупредили о возможном росте цен в онлайн-магазинах.
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