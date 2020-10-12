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Экономист рассказал, какие товары могут подорожать из-за коронавируса

Цены на лекарства, по его мнению, останутся прежними.

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Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов

На фоне пандемии коронавируса некоторые товары могут подорожать. Какие именно, рассказал экономист Сергей Селянин в интервью URA.RU.

В первую очередь эксперт предупредил о росте цен на зерновые. Он отметил, что Россия является крупнейшим экспортёром пшеницы, а её стоимость в некоторых странах взлетела на 25–30%. По мнению Селянина, это будет перенесено и на отечественные рынки.

Другой товар, который может вырасти в цене, — медицинские маски и антисептики. Однако такого дефицита, как весной (а следовательно, и увеличения стоимости), не будет, уверен экономист.

Стоимость антисептиков и перчаток в России превысила весенние показатели

В то же время маски подешевели почти на четверть.

Сейчас все подготовились, всего навыпускали. Но насколько долго этого хватит — вопрос открытый, добавил эксперт.

Фармацевты ожидают повышения цен. Какие лекарства могут подорожать уже в октябре

Наступает сезон простуд. Вместе с ним эксперты прогнозируют рост цен на лекарства. По разным оценкам, уже в октябре они могут повыситься на 1,5–2%. Лайф разбирался в причинах ожидаемого витка цен и выяснил, какие препараты могут подорожать больше всех.

При этом Селянин полагает, что лекарства существенно не подорожают, поскольку их цену регулирует государство.

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен в онлайн-магазинах.

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