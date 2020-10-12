В России разрабатывают ядерный буксир для полётов к другим планетам

Возвращение "Бурана". Для чего Россия реанимирует уникальный проект? Уникальный челнок и огромная ракета долгие годы считались балластом в космической программе. Однако новая реальность, в которой нужно решать сразу несколько задач по освоению космоса, заставляет вернуться к советским решениям в этой области.