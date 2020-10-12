В России разрабатывают ядерный буксир для полётов к другим планетам

В России разрабатывают ядерный буксир для полётов к планетам Солнечной системы. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Роскосмоса", размещённые на сайте госзакупок, проект потребует 4,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что сейчас опытно-конструкторское бюро "Нуклон" ведёт работу по созданию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с такими модулями планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году на космодроме "Восточный".
Возвращение "Бурана". Для чего Россия реанимирует уникальный проект?Уникальный челнок и огромная ракета долгие годы считались балластом в космической программе. Однако новая реальность, в которой нужно решать сразу несколько задач по освоению космоса, заставляет вернуться к советским решениям в этой области.
Ранее сообщалось, что в "Роскосмосе" рассматривают спутник Юпитера как место для обитаемой базы.
Комментариев: 0