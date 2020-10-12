В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям школьников на удалёнке

Также предлагается разрешить им брать больничный.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своём телеграм-канале о законопроекте, который предполагает выплату пособий родителям школьников до 14 лет, находящихся на дистанционном обучении или каникулах из-за коронавируса.

Также предлагается разрешить таким родителям брать больничный. Авторы инициативы отмечают, что работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам насчёт дополнительного отпуска.

Отмечается, что текст документа направлен на отзыв в правительство.