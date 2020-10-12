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В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям школьников на удалёнке

Также предлагается разрешить брать им больничный.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своём телеграм-канале о законопроекте, который предполагает выплату пособий родителям школьников до 14 лет, находящихся на дистанционном обучении или каникулах из-за коронавируса.

Также предлагается разрешить таким родителям брать больничный. Авторы инициативы отмечают, что работодатели не всегда идут на встречу своим сотрудникам насчёт дополнительного отпуска.

Отмечается, что текст документа направлен на отзыв в правительство.

Кабмин выделил 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

Регионам перечислят средства из резервного фонда Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новую льготу для малоимущих.

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