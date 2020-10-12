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В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в ближайшие дни

В разных регионах отклонения от нормы будут отличаться.

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Вторая декада октября будет гораздо теплее климатической нормы по всей территории России, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, отметил синоптик в интервью РИА "Новости".

В Гидрометцентре рассказали, где температура скоро упадёт до -15 градусов

В большинстве регионов страны будет тепло.

Вильфанд уточнил, что отклонения от нормы, тем не менее, будут разными. Так, на севере Якутии днём температура поднимается выше нуля, что на восемь-десять градусов больше положенных по сезону значений. Это достаточно редкое явление для региона.

Ранее Москве пообещали температуру как в августе.

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