В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в ближайшие дни

Вторая декада октября будет гораздо теплее климатической нормы по всей территории России, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — отметил синоптик в интервью РИА "Новости".
В Гидрометцентре рассказали, где температура скоро упадёт до -15 градусовВ большинстве регионов страны будет тепло.
Вильфанд уточнил, что отклонения от нормы, тем не менее, будут разными. Так, на севере Якутии днём температура поднимается выше нуля, что на восемь-десять градусов больше положенных по сезону значений. Это достаточно редкое явление для региона.
Ранее Москве пообещали температуру как в августе.
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