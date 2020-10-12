В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в ближайшие дни

— Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — отметил синоптик в интервью РИА " Новости ".

В Гидрометцентре рассказали, где температура скоро упадёт до -15 градусов В большинстве регионов страны будет тепло.

Вильфанд уточнил, что отклонения от нормы, тем не менее, будут разными. Так, на севере Якутии днём температура поднимается выше нуля, что на восемь-десять градусов больше положенных по сезону значений. Это достаточно редкое явление для региона.