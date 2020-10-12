Зима приближается. Ещё один регион России встретил первый снег

В Амурской области выпал первый снег. Больше всего осадков было на севере региона, в Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском районах. Фотографии местные жители публикуют в соцсетях.

— На севере Амурской области природа готова принять зиму уже в октябре. Уже 10 октября в Тындинском районе осадки шли в виде снега, и сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от двух до восьми сантиметров, — отметили на странице amurpogoda.

Больше всего снега выпало в селе Джалинда Сковородинского района, там образовались настоящие сугробы, достигающие 16 сантиметров в высоту. Синоптики не исключили, что покров пролежит уже до весны.