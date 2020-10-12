"Сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков". Знакомые рассказали о брате, спасшем истощённую сестру "из шкафа"

Учителя и знакомые семьи из Карпинска, где мать полгода держала в шкафу маленькую дочь, рассказали о её 13-летнем старшем брате, который втайне подкармливал девочку, давал воду и менял подгузники.

— Подросток сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. А потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке, — цитирует знакомую семьи "Московский комсомолец".

Также положительно отзываются о ребёнке и родители его одноклассников. По словам женщины, дочь которой сидела с мальчиком за одной партой, он добрый, славный и сразу ей понравился.

— С первого по четвёртый класс учился только на отлично, и сейчас хорошо успевает по всем предметам. Он очень послушный ребёнок, — отметила Елена.

Но есть и проблема. Родители утверждают, что мальчика травят старшеклассники. Из учебного заведения он порой выбегает в слезах.

— Может быть, стоит подростка на год или пока не утихнет вся эта история перевести на надомное обучение или экстернат. Коллективное воспитание сейчас идёт ему не на пользу. Мальчика надо пока изолировать, — предложил врач-психотерапевт Сергей Локтионов.