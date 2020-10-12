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"Сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков". Знакомые рассказали о брате, спасшем истощённую сестру "из шкафа"

В школе, утверждают родители одноклассников, ребёнка травят ученики старших классов.

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Фото © Соцсети

Учителя и знакомые семьи из Карпинска, где мать полгода держала в шкафу маленькую дочь, рассказали о её 13-летнем старшем брате, который втайне подкармливал девочку, давал воду и менял подгузники.

Подросток сам вычитал в Интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. А потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке,цитирует знакомую семьи "Московский комсомолец".

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Женщина говорит, что весь город теперь называет её кукушкой и алкашкой.

Также положительно отзываются о ребёнке и родители его одноклассников. По словам женщины, дочь которой сидела с мальчиком за одной партой, он добрый, славный и сразу ей понравился.

С первого по четвёртый класс учился только на отлично, и сейчас хорошо успевает по всем предметам. Он очень послушный ребёнок, — отметила Елена.

Но есть и проблема. Родители утверждают, что мальчика травят старшеклассники. Из учебного заведения он порой выбегает в слезах.

Может быть, стоит подростка на год или пока не утихнет вся эта история перевести на надомное обучение или экстернат. Коллективное воспитание сейчас идёт ему не на пользу. Мальчика надо пока изолировать, — предложил врач-психотерапевт Сергей Локтионов.

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Специалист не уверена, осознавала ли младшая дочь, что её сестрёнка не кукла, а живой ребёнок.

Напомним, о жуткой истории стало известно несколько дней назад. Женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Сейчас девочка идёт на поправку, ест, спит и играет.

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