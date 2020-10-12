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Из колонии под Иркутском сбежал осуждённый за особо тяжкое преступление

Полиция региона также продолжает поиски заключённого, совершившего побег в августе.

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Фото © Pixabay

Полиция Иркутской области разыскивает заключённого, отбывавшего наказание за совершение особо тяжкого преступления, который сбежал из колонии-поселения в городе Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что сообщение о побеге 26-летнего преступника Чернышова Дениса поступило 10 октября, после того как его отсутствие обнаружили в ходе вечерней проверки. Из примет злоумышленника правоохранители выделяют рост в 157 сантиметров, чёрные волосы, тёмные глаза, прямой лоб и овальное лицо. Он был одет в чёрные кроссовки, зимний спортивный костюм тёмно-синего цвета, белую спортивную футболку и чёрную вязаную шапку. Также при нём могла быть небольшая сумка чёрно-синего цвета, сообщили в пресс-службе.

Сбежавший преступник. Фото © ГУ МВД по Иркутской области Сбежавший преступник. Фото © ГУ МВД по Иркутской области

Сбежавший преступник. Фото © ГУ МВД по Иркутской области

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Кроме того, полиция региона продолжает поиски ещё одного преступника, который сбежал из колонии, расположенной в Ангарске, в августе. Неоднократно судимый 61-летний Николай Грачёв отбывал наказание за совершение грабежа.

Возбуждено дело против сотрудника дагестанской колонии, из которой сбежали шестеро заключённых

Его подозревают в халатности.

Ранее Лайф рассказывал о пенсионерке из Магадана, которую отправили в колонию за продажу наркотиков в составе организованной преступной группы.

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