Следком проверит автора телеграм-канала после угроз военкору Семёну Пегову

Следственный комитет России начал проверку по факту пожелания смерти военному журналисту, автору проекта WarGonzo Семёну Пегову в одном из телеграм-каналов. Поводом послужила фраза: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен".

Автор высказывания установлен — это владелец канала "Девичья башня" Садат Гулиев. Его пост проверяют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", она предполагает наказание вплоть до реального срока.

Руководитель проекта WarGonzо Семён Пегов уже две недели находится в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Сейчас он освещает обстановку в районе города Гадрута.