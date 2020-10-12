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Следком проверит автора телеграм-канала после угроз военкору Семёну Пегову

Садату Гулиеву, который позиционирует себя как "эксперт по Карабахскому конфликту", может грозить наказание вплоть до реального срока.

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Фото © WarGonzo

Следственный комитет России начал проверку по факту пожелания смерти военному журналисту, автору проекта WarGonzo Семёну Пегову в одном из телеграм-каналов. Поводом послужила фраза: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен".

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Также стороны согласились начать обмен пленными.

Автор высказывания установлен — это владелец канала "Девичья башня" Садат Гулиев. Его пост проверяют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", она предполагает наказание вплоть до реального срока.

Руководитель проекта WarGonzо Семён Пегов уже две недели находится в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Сейчас он освещает обстановку в районе города Гадрута.

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Ещё до этого в своде были зияющие дыры, как от прямого попадания снарядов.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Страны ввели военное положение. Вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву на переговоры, по итогам которых с 10 октября в регионе вступило в силу перемирие.

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