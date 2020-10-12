Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по экономике
Награду вручили за изобретение новых форматов аукционов.
Премию Государственного банка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля в 2020 году присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8
Отмечается, что награду лауреаты заслужили за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов.
Ранее Лайф рассказывал, что Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. А лауреатом премии по литературе стала американка Луиза Глюк.