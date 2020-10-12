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Регион
Опубликовано 12 октября 2020, 13:11

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по экономике

Награду вручили за изобретение новых форматов аукционов.

Премию Государственного банка Швеции в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля в 2020 году присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Отмечается, что награду лауреаты заслужили за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов.

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Ранее Лайф рассказывал, что Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. А лауреатом премии по литературе стала американка Луиза Глюк.

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Варвара Романова
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