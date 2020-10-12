Кремль — о встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО: Приветствуем любые контакты

Кремль приветствует любые контакты белорусского общества и власти страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы ко встрече главы Белоруссии Александра Лукашенко с задержанными оппозиционерами в СИЗО.

— Мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированный главой государства, — сказал он.