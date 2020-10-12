Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Кремль — о встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО: Приветствуем любые контакты

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что данное мероприятие было инициировано главой государства.

63

Фото © Telegram-канал "Пул Первого"

Кремль приветствует любые контакты белорусского общества и власти страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы ко встрече главы Белоруссии Александра Лукашенко с задержанными оппозиционерами в СИЗО.

Мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированный главой государства, — сказал он.

Лукашенко позволил Тихановской поговорить с мужем-арестантом. Она пообещала протесты пожёстче

Это был первый разговор супругов за четыре месяца.

Напомним, 10 октября состоялась закрытая беседа Лукашенко с задержанными оппозиционерами. Он провёл в СИЗО КГБ Белоруссии несколько часов. А после двум арестованным по делу о беспорядках изменили меру пресечения.

Выбор редакции

В Минске протестующие разожгли костры прямо в центре перекрёстка — видео

вчера в 21:38

В Кремле назвали условия поставки российской вакцины от коронавируса на Украину

сегодня в 09:52

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по экономике

сегодня в 10:11

Следком проверит автора телеграм-канала после угроз военкору Семёну Пегову

сегодня в 10:11

"Вырывала себе зубы плоскогубцами". Соседи повесившей сына учительницы рассказали о её прошлых выходках

сегодня в 10:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.