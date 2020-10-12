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Категорий: 17

    Доцент-расчленитель Соколов признал вину

    Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, в суде признал вину.

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