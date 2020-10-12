Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, в суде признал вину.
Доцент-расчленитель Соколов признал вину
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