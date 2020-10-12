В Кремле назвали условия поставки российской вакцины от коронавируса на Украину

Россия может предоставить Украине вакцину от коронавируса на платной основе, однако пока Киев не заявлял о желании получить препарат, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет, — сказал он журналистам.

Песков отметил, что Россия сотрудничает со многими странами, в которые поставляет отечественный препарат.