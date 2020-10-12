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В Кремле назвали условия поставки российской вакцины от коронавируса на Украину

Отмечается, что всё будет зависеть от запроса Киева.

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Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Россия может предоставить Украине вакцину от коронавируса на платной основе, однако пока Киев не заявлял о желании получить препарат, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет, — сказал он журналистам.

Песков отметил, что Россия сотрудничает со многими странами, в которые поставляет отечественный препарат.

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Распространение болезни напрямую связано с тем, насколько добросовестно люди соблюдают противоэпидемические правила.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ предоставить Украине вакцину от коронавируса "Спутник V" на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. За закупку российского препарата, в свою очередь, выступают некоторые депутаты Верховной рады.

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