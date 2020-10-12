В Кремле назвали условия поставки российской вакцины от коронавируса на Украину

Россия может предоставить Украине вакцину от коронавируса на платной основе, однако пока Киев не заявлял о желании получить препарат, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет, — сказал он журналистам.
Песков отметил, что Россия сотрудничает со многими странами, в которые поставляет отечественный препарат.
Вся надежда на вакцину. Учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавирусаРаспространение болезни напрямую связано с тем, насколько добросовестно люди соблюдают противоэпидемические правила.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ предоставить Украине вакцину от коронавируса "Спутник V" на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. За закупку российского препарата, в свою очередь, выступают некоторые депутаты Верховной рады.
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