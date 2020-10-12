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Песков оценил "запас прочности" в стране на фоне ситуации с коронавирусом

По оценкам Кремля, сегодня обстановка более благоприятная, чем весной.

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Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

В Кремле считают, что у России "больший запас прочности" по коронавирусу, поскольку система по борьбе с заболеванием работает эффективно. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, что было весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было вначале, — рассудил он.

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По его словам, осенний рост заболеваемости был ожидаемым.

Песков признал, что количество инфицированных растёт, однако система по борьбе с заболеванием работает, власти и медики отслеживают это по цифрам.

Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования, — добавил Песков.

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Однако есть люди, которым её употреблять не рекомендуется.

Напомним, что в России второй день подряд выявляют более 13 тысяч случаев коронавируса. Сегодня эта цифра составила 13 592, а накануне — 13 634. По данным оперштаба, у 26,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии число заболевших составило 1 312 310.

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Наибольшую опасность представляют экраны гаджетов.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 4395 новых случаев заражения, госпитализировано 917 больных. Увеличение числа выявляемых случаев CoViD-19 возможно по нескольким причинам, среди которых и широкое тестирование горожан, в результате чего выявляются бессимптомные больные, и сезонный рост числа людей с вирусными заболеваниями, характерный для многих стран. Кроме того, загруженность общественного транспорта по сравнению с предыдущей неделей не снизилась, несмотря на призыв столичных властей перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по коронавирусу.

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