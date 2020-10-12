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Модель, внезапно пропавшую год назад, нашли в трущобах Бразилии в неадекватном состоянии

Девушке оказывают помощь специалисты.

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Фото © Facebook / Eloisa Fontes Machado, Twitter / rionewsnow

Красавица-модель Элоиза Пинто Фонтес блистала на обложках Elle, Grazia и Glamour и принимала участие в рекламной кампании Dolce & Gabbana. Однако в начале 2019 года, когда девушка жила и работала в Нью-Йорке, она неожиданно пропала на пять дней. Её нашли в получасе езды от дома в дезориентированном состоянии. После этого инцидента карьера Элоизы пошла на спад. И вскоре она пропала снова.

Фото © Facebook / Eloisa Fontes Machado

Фото © Facebook / Eloisa Fontes Machado

Модель удалось найти только год спустя в родной Бразилии. Жители одной из трущоб пожаловались, что какая-то девушка уже два дня бродит по улицам с рюкзаком. Когда Элоизу обнаружили, она снова была дезориентирована. А в сумке лежали документы, подтверждающие сотрудничество с международными модельными агентствами, и портфолио.

Фото © Twitter / MarcosQuezado1, rionewsnow

Фото © Twitter / MarcosQuezado1, rionewsnow

26-летнюю модель доставили в психиатрический Институт Филиппа Пинеля. Там девушке окажут соответствующую помощь, пишет Daily Mail. Сотрудники пытаются связаться с семьёй Элоизы, чтобы сообщить о произошедшем.

Фото © Twitter / JovemPanNews, Facebook / Eloisa Fontes Machado

Фото © Twitter / JovemPanNews, Facebook / Eloisa Fontes Machado

Известно, что с 2014 по 2016 год девушка была замужем за российско-румынской моделью Андрэ Бирлеану, который сейчас воспитывает их семилетнюю дочь.

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Девушка нашла в себе силы разорвать губительную связь.

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