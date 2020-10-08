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Модель выложила страшные фото, показав, во что бойфренд-садист превратил её лицо

Девушка нашла в себе силы разорвать губительную связь.

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Фото © Twitter / anthoniarochus

Ещё не так давно жизнь Антонии Рохус из Лира, Бельгия, напоминала сказку. Около двух лет назад модель на отдыхе познакомилась с идеальным парнем, в которого влюбилась с первого взгляда. Молодые люди почти сразу поселились вместе, но вскоре отношения превратились в настоящий кошмар.

Фото © Twitter / anthoniarochus, Instagram / anthoniarochus

Фото © Twitter / anthoniarochus, Instagram / anthoniarochus

Антония рассказала в "Твиттере", что полтора года жила в аду. Любимый человек, который был готов носить её на руках, превратился в садиста-тирана. Парень неоднократно избивал девушку, не разрешал краситься, носить любимую одежду и общаться с людьми. Пострадавшая показала страшные снимки, на которых предстала после нападений экс-бойфренда.

Это мои "до " и "после". Никакого счастливого финала, никакого истинного счастья, только боль и печаль

Антония Рохус

Фото © Twitter / anthoniarochus

Фото © Twitter / anthoniarochus

По словам модели, она была эмоционально подавлена и долго не решалась уйти. Когда парень поднял на неё руку впервые, она уехала к родным. Но избранник вымолил у неё прощение, заверив, что никогда больше её не тронет. Однако вскоре стал избивать с новой силой, пишет The Sun.

Такие парни очень хитры. Он полностью изолировал меня. Не разрешал общаться с друзьями и семьёй. А позже заявил: "Ты хочешь уйти от меня? Но ты же знаешь, что я единственный, кто всё ещё заботится о тебе? У тебя вообще никого нет". И я ему поверила

Антония Рохус

Фото © Instagram / anthoniarochus

Фото © Instagram / anthoniarochus

Только когда модель оказалась в больнице, где врач сказал ей, что полученный в голову удар мог оказаться смертельным, она сбежала от бойфренда-садиста. Правоохранители начали расследование, а Антония хочет, чтобы девушки знали, что не одиноки, и не мирились с домашним насилием.

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