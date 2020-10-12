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Песков рассказал, будет ли Путин обращаться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

С начала пандемии глава государства неоднократно обращался к гражданам со словами поддержки.

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Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин обратится к жителям страны по поводу ситуации с коронавирусом, если посчитает это необходимым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 [Зависит] от решения Путина. Если посчитает необходимым, — отметил Песков. — Сейчас целая система выстроена по борьбе с коронавирусом. Её формировали весной. Сейчас ситуация иная, система эффективность показывает. Да, количество инфицированных растёт, но система работает — нужно только повысить самосознательность людей.

Путин заявил, что его близкие и родственники уже сделали прививку от коронавируса

По словам российского лидера, вакцину получило и почти всё руководство Минобороны.

Напомним, с начала пандемии Владимир Путин неоднократно обращался к россиянам. Он рассказывал о новых мерах поддержки, о ситуации с заболеваемостью и призывал граждан проявлять предельную осторожность. В сентябре глава государства также попросил россиян соблюдать все меры предосторожности, чтобы властям больше не пришлось прибегать к обременительной для людей и экономики практике ограничений.

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