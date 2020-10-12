Погибший при попытке переехать разведённый мост на Неве байкер оказался спасателем

Погибший при попытке переехать разведённый мост на Неве в Петербурге мотоциклист оказался спасателем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

— Да, это наш сотрудник. Он работал в МЧС по Василеостровскому району. Обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали в ведомстве РИА "Новости".