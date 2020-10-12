Погибший при попытке переехать разведённый мост на Неве байкер оказался спасателем

Погибший при попытке переехать разведённый мост на Неве в Петербурге мотоциклист оказался спасателем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.
— Да, это наш сотрудник. Он работал в МЧС по Василеостровскому району. Обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали в ведомстве РИА "Новости".
21-летняя гонщица разбилась насмерть во время раллиБолид, в котором находилась Лаура Сальво, ударился правой стороной о другую машину и отлетел в дерево.
Напомним, ДТП произошло накануне ночью. Мужчина на большой скорости миновал ограждения и заехал на Сампсониевский мост, но затормозил перед разведённой частью и рухнул в Неву. От полученных травм он скончался на месте. Момент трагедии попал на камеры видеонаблюдения.
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