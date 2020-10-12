Горит несколько павильонов. На рынке в Ростовской области произошёл крупный пожар — видео

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На рынке хлопчатобумажного комбината (ХБК) в городе Шахты Ростовской области случился крупный пожар, огонь охватил сразу несколько павильонов.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 11:06, отметили в региональном главке МЧС РФ. На месте возгорания работают 32 пожарных и 10 единиц техники. Общая площадь пожара — около 550 квадратных метров.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.