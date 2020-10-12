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Зеленский назвал условие, при котором уйдёт с поста президента Украины

Политик уточнил, что не держится за свою должность.

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Фото © ТАСС / Ray Tang / London News Pictures via ZUMA Wire

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к управлению страной должен прийти другой человек, если он не сможет закончить войну в Донбассе.

Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю, — приводит слова Зеленского Би-би-си.

Он уточнил, что не держится за должность главы государства, отметив, что не "цепляется ни за рейтинги, ни за власть". В то же время президент выразил уверенность, что удастся мирным путём урегулировать конфликт.

Я верю в это. В противном случае я бы не шёл в президенты Украины, — уточнил Зеленский.

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Отметим, что у действующего главы государства на это осталось четыре года.

По словам главы Незалежной, Киев готов выполнять минские соглашения, однако выражает несогласие по некоторым пунктам. К примеру, о закреплении особых условий для Донбасса в конституции страны, о чём Зеленский говорил и канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту России Владимиру Путину. Выполнение этого условия в предлагаемом формате Зеленский назвал невозможным.

Президент Украины также добавил, что страна готова следовать минским соглашениям, однако также необходимо, что они были более гибкими.

Ранее депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену местных выборов в Донбассе.

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