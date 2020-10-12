Зеленский назвал условие, при котором уйдёт с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к управлению страной должен прийти другой человек, если он не сможет закончить войну в Донбассе.

— Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю, — приводит слова Зеленского Би-би-си.

Он уточнил, что не держится за должность главы государства, отметив, что не "цепляется ни за рейтинги, ни за власть". В то же время президент выразил уверенность, что удастся мирным путём урегулировать конфликт.

— Я верю в это. В противном случае я бы не шёл в президенты Украины, — уточнил Зеленский.

По словам главы Незалежной, Киев готов выполнять минские соглашения, однако выражает несогласие по некоторым пунктам. К примеру, о закреплении особых условий для Донбасса в конституции страны, о чём Зеленский говорил и канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту России Владимиру Путину. Выполнение этого условия в предлагаемом формате Зеленский назвал невозможным.

Президент Украины также добавил, что страна готова следовать минским соглашениям, однако также необходимо, что они были более гибкими.