Зеленский назвал условие, при котором уйдёт с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к управлению страной должен прийти другой человек, если он не сможет закончить войну в Донбассе.
— Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю, — приводит слова Зеленского Би-би-си.
Он уточнил, что не держится за должность главы государства, отметив, что не "цепляется ни за рейтинги, ни за власть". В то же время президент выразил уверенность, что удастся мирным путём урегулировать конфликт.
— Я верю в это. В противном случае я бы не шёл в президенты Украины, — уточнил Зеленский.
На Украине рассказали, при каком президенте закончится конфликт в ДонбассеОтметим, что у действующего главы государства на это осталось четыре года.
По словам главы Незалежной, Киев готов выполнять минские соглашения, однако выражает несогласие по некоторым пунктам. К примеру, о закреплении особых условий для Донбасса в конституции страны, о чём Зеленский говорил и канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту России Владимиру Путину. Выполнение этого условия в предлагаемом формате Зеленский назвал невозможным.
Президент Украины также добавил, что страна готова следовать минским соглашениям, однако также необходимо, что они были более гибкими.
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Ранее депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену местных выборов в Донбассе.
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