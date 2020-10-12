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Евросоюз продлил все санкции за применение химического оружия

Речь идёт в том числе о россиянах, обвинённых Великобританией в отравлении Скрипалей.

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Фото © Pixabay

Совет Евросоюза на год продлил все введённые санкции в отношении лиц и организаций, которые участвуют в разработке и применении химического оружия. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2021 года, говорится в заявлении ЕС.

Отмечается, что на сегодняшний день под действие санкций попадает девять человек, пятеро из которых связаны с химическими нападениями в Сирии, а четверо причастны к атаке в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества, речь идёт в том числе о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, обвинённых Великобританией в химическом нападении на Сергея Скрипаля. Ограничительные меры ЕС также введены в отношении одной организации — сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Решение о продлении санкционного режима, который должен был действовать до 16 октября текущего года, приняли на основе ежегодного обзора, без обсуждения.

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Парламентарии считают, что это может привести к расколу в самой стране.

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