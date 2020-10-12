"Спагетти-вестерн, но со снегом и убийцами". Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

Знаменитый американский писатель-фантаст, мастер в жанре ужасов Стивен Кинг оставил отзыв о российском сериале "Эпидемия". В своём твиттере он назвал картину хорошо снятой и поделился "небольшим спойлером".

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

— Чертовски хороший российский сериал на Nеtfliх. Четыре вещи, которые надо знать: 1) там чума; 2) много снега и холода; 3) все пьют водку; 4) небольшой спойлер: мелкий парень — заноза в заднице, — отметил писатель.

"Эпидемию" фантаст сравнил со спагетти-вестернами, но "со снегом и смертельным вирусом". При этом, по его мнению, "некоторые вещи были сняты шиворот-навыворот". В заключение писатель назвал сериал классным.