"Спагетти-вестерн, но со снегом и убийцами". Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

Знаменитый американский писатель-фантаст, мастер в жанре ужасов Стивен Кинг оставил отзыв о российском сериале "Эпидемия". В своём твиттере он назвал картину хорошо снятой и поделился "небольшим спойлером".
TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:— Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020
1. There's a plague.
2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).
3. Everybody drinks vodka.
4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.
— Чертовски хороший российский сериал на Nеtfliх. Четыре вещи, которые надо знать: 1) там чума; 2) много снега и холода; 3) все пьют водку; 4) небольшой спойлер: мелкий парень — заноза в заднице, — отметил писатель.
Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх своих рассказов за три доллараЗа работу над произведениями мэтра хоррора возьмутся известные режиссёры.
"Эпидемию" фантаст сравнил со спагетти-вестернами, но "со снегом и смертельным вирусом". При этом, по его мнению, "некоторые вещи были сняты шиворот-навыворот". В заключение писатель назвал сериал классным.
Российский сериал "Эпидемия" стал одним из десяти самых просматриваемых на NetflixПремьера картины на платформе состоялась 7 октября.
Премьера "Эпидемии" была на Netflix 7 октября. На стриминговом сервисе её название перевели как To the lake. Научно-фантастический телесериал снял в прошлом году режиссёр Павел Костомаров. Сценарий к нему написал Роман Кантор по мотивам произведения писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро".
Комментариев: 0