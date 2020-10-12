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"Спагетти-вестерн, но со снегом и убийцами". Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

В своей рецензии писатель перечислил "четыре вещи, которые надо знать" о картине.

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Знаменитый американский писатель-фантаст, мастер в жанре ужасов Стивен Кинг оставил отзыв о российском сериале "Эпидемия". В своём твиттере он назвал картину хорошо снятой и поделился "небольшим спойлером".

Чертовски хороший российский сериал на Nеtfliх. Четыре вещи, которые надо знать: 1) там чума; 2) много снега и холода; 3) все пьют водку; 4) небольшой спойлер: мелкий парень — заноза в заднице, — отметил писатель.

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За работу над произведениями мэтра хоррора возьмутся известные режиссёры.

"Эпидемию" фантаст сравнил со спагетти-вестернами, но "со снегом и смертельным вирусом". При этом, по его мнению, "некоторые вещи были сняты шиворот-навыворот". В заключение писатель назвал сериал классным.

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Премьера картины на платформе состоялась 7 октября.

Премьера "Эпидемии" была на Netflix 7 октября. На стриминговом сервисе её название перевели как To the lake. Научно-фантастический телесериал снял в прошлом году режиссёр Павел Костомаров. Сценарий к нему написал Роман Кантор по мотивам произведения писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро".

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