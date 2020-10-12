Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, который с 2000 по 2011 год занимал должности министра финансов и вице-премьера, рассказал, что на него готовилось покушение из-за его отказа частной компании в льготах. Это происходило в 2005 или 2006 году.

В интервью ТАСС Кудрин рассказал, что практически не пользовался охраной, пока был на посту вице-премьера. Исключение составил как раз год, в который, по данным спецслужб, на него готовилось покушение.

— До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО <…>. Точно не вспомню, но примерно 2005 или 2006 год. Не знаю, могу ли посвящать вас в детали, — рассказал глава Счётной палаты.

По словам Кудрина, он отказал частной компании, которая в своё время получила ресурсы из госбюджета, в льготах по возвращению средств. Он не стал продлевать отсрочку, как это делалось много лет до этого. Глава Счётной палаты подчеркнул, что это была абсолютно рутинная работа, так как в тот момент пересматривались многие решения, принятые в 90-е годы предыдущими министрами и вице-премьерами. Он отметил, что такая причина несостоявшегося покушения является версией, которая не доказана.

Кудрин также рассказал, что не ожидал, что кто-то способен на крайние шаги. Сотрудники ФСО представили подробный план злоумышленников, включая время, место и обстоятельства готовившегося покушения. По словам главы Счётной палаты, уголовное дело не завели, так как никто не пострадал, а преступление удалось предотвратить.