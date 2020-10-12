В Бишкеке вновь введён режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл на территории Бишкека режим чрезвычайного положения. Он начнёт действовать с 20:00 12 октября. Об этом сообщается на сайте главы республики.
— Данное решение обусловлено тем, что Жогорку Кенеш (парламент Киргизии. — Прим. Лайфа) Кыргызской Республики в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме чрезвычайного положения на территории столицы, — сказано в записи.
Отмечается, что данное постановление связано с сохраняющейся ситуацией с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков. Режим ЧС продлится до 7:00 часов 19 октября, однако если указ президента не будет утверждён парламентом, то автоматически будет отменён 15 октября.
В Киргизии после масштабных митингов сменились правительство и премьерПрезидент страны и парламент остаются прежними.
Напомним, в Киргизии не утихают беспорядки после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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