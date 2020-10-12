В Бишкеке вновь введён режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл на территории Бишкека режим чрезвычайного положения. Он начнёт действовать с 20:00 12 октября. Об этом сообщается на сайте главы республики.

— Данное решение обусловлено тем, что Жогорку Кенеш (парламент Киргизии. — Прим. Лайфа) Кыргызской Республики в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме чрезвычайного положения на территории столицы, — сказано в записи.