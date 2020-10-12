Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Бишкеке вновь введён режим чрезвычайного положения

Он продлится до утра 19 октября, однако может быть отменён 15-го числа.

194
Post cover

Фото © ТАСС / Андрей Берец

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл на территории Бишкека режим чрезвычайного положения. Он начнёт действовать с 20:00 12 октября. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Данное решение обусловлено тем, что Жогорку Кенеш (парламент Киргизии. — Прим. Лайфа) Кыргызской Республики в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме чрезвычайного положения на территории столицы, — сказано в записи.

Отмечается, что данное постановление связано с сохраняющейся ситуацией с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков. Режим ЧС продлится до 7:00 часов 19 октября, однако если указ президента не будет утверждён парламентом, то автоматически будет отменён 15 октября.

В Киргизии после масштабных митингов сменились правительство и премьер

Президент страны и парламент остаются прежними.

Напомним, в Киргизии не утихают беспорядки после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

Выбор редакции

Бежавший из страны экс-президент Киргизии заявил, что белорусам надо делать выводы

10 октября, 18:29

В Бишкек стянули БТР и бронетехнику. В городе после митингов введён комендантский час

10 октября, 11:17

Евросоюз продлил все санкции за применение химического оружия

сегодня в 08:29

"Мир сходит с ума". Лера Кудрявцева рассказала о гибели друга в Нагорном Карабахе

сегодня в 08:10

"Спагетти-вестерн, но со снегом и убийцами". Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

сегодня в 08:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.