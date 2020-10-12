В огненном ДТП под Красноярском погибло два человека — видео

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В Красноярском крае произошло ДТП со смертельным исходом с участием легкового автомобиля Renaut Duster и большегруза Scania с полуприцепом. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно, 55-летний водитель Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, в результате чего легковой автомобиль загорелся. Мужчина и его 48-летняя пассажирка погибли, водитель большегруза не пострадал.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что после столкновения Renault выбросило на обочину. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.