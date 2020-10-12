В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским. Нападавших ликвидировали

В Кизилюртовском районе Дагестана двое мужчин открыли огонь по полицейским. Нападавшие ликвидированы. Сами правоохранители в результате инцидента не пострадали, но служебная автомашина получила множественные повреждения.
— При попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнём злоумышленники были нейтрализованы, — рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.
Сейчас полиция проверяет злоумышленников на причастность к другим преступлениям.
Муж застрелил любовника жены, а после заставил изменницу обезглавить его телоНеделю назад в Нью-Гэмпшире, США, нашли части тела недавно пропавшего 25-летнего Джонатана Амеро. Вскоре полиция выяснила, что произошло с парнем. Оказалось, трагедия произошла из-за любовного треугольника.
Ранее Лайф рассказывал, что в Калифорнии полицейские застрелили темнокожего мужчину после того, как тот попытался выхватить у одного из них пистолет.
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