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В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским. Нападавших ликвидировали

Злоумышленниками оказались местные жители.

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Фото © ТАСС / Никита Попов

В Кизилюртовском районе Дагестана двое мужчин открыли огонь по полицейским. Нападавшие ликвидированы. Сами правоохранители в результате инцидента не пострадали, но служебная автомашина получила множественные повреждения.

При попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнём злоумышленники были нейтрализованы, — рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Сейчас полиция проверяет злоумышленников на причастность к другим преступлениям.

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Неделю назад в Нью-Гэмпшире, США, нашли части тела недавно пропавшего 25-летнего Джонатана Амеро. Вскоре полиция выяснила, что произошло с парнем. Оказалось, трагедия произошла из-за любовного треугольника.

Ранее Лайф рассказывал, что в Калифорнии полицейские застрелили темнокожего мужчину после того, как тот попытался выхватить у одного из них пистолет.

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