В Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским. Нападавших ликвидировали

В Кизилюртовском районе Дагестана двое мужчин открыли огонь по полицейским. Нападавшие ликвидированы. Сами правоохранители в результате инцидента не пострадали, но служебная автомашина получила множественные повреждения.

— При попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнём злоумышленники были нейтрализованы, — рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Сейчас полиция проверяет злоумышленников на причастность к другим преступлениям.