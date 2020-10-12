Банкир раскрыл способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Одним из основных ограничений при покупке квартиры в ипотеку является отсутствие первоначального взноса. Однако накопить необходимую сумму несложно, откладывая ежемесячно так, будто бы кредит вам уже дали. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава "Росбанка" Илья Поляков.
— Откладывайте деньги, будто кредит вам уже дали, — около 30 тысяч рублей в месяц. Способ хранения — банковский депозит с капитализацией процентов. Минус — за это время жильё может подорожать, — отметил Поляков.
Кроме того, в качестве первоначального взноса за жильё можно использовать материнский капитал или же обратиться к банку: нередко финансовые организации запускают программы, стимулирующие накопление первого взноса. Также кредит можно взять под залог уже имеющейся недвижимости, рассказал банкир.
Ипотека неприкосновенна. ЦБ просит банки временно не отбирать жильё у должниковЦентробанк РФ выпустил рекомендации для кредитных организаций: до 31 декабря 2020 года не выселять должников из квартир, на которые было наложено взыскание. И при определённых условиях до конца года вообще не обращать взыскание на жильё, даже если оно является залогом по займам граждан. Увы, но объявленные меры смогут защитить неплатёжеспособного заёмщика от потери жилья не всегда. Как не остаться без квартиры, разбирался Лайф.
Однако различные способы накопления денег связаны с определёнными рисками. Так, например, потеряв энтузиазм к покупке квартиры, но собрав при этом достаточно большую сумму, человек может захотеть потратить первоначальный взнос на что-нибудь другое. В таком случае Поляков советует создать резерв для непредвиденных трат и стараться не выходить за его рамки.
Банкир также предостерёг россиян от финансовых инвестиций. По его словам, данный способ ускорить накопление первоначального взноса подходит далеко не всем, поскольку связан с риском потерять часть средств из-за отсутствия опыта в сфере инвестирования.
Ранее риелтор раскрыл способ сэкономить на ипотеке, благодаря которому можно сберечь до 800 тысяч рублей.
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