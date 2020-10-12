Медленно, но идёт на поправку. Уральскую истощённую "девочку из шкафа" переводят из реанимации

Полугодовалая малышка из города Карпинска Свердловской области, которую нашли истощённой в шкафу, где её держала мать, медленно, но идёт на поправку. Девочку уже переводят из реанимации, сообщил Лайфу источник.

Дедушка найденной в шкафу девочки не знал о её существовании: Жена не может прийти в себя Округлившийся живот дочери они объясняли тем, что она слегка пополнела.

Напомним, истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у женщины нашли её подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Знакомые семьи рассказали, что о девочке тайком заботился её старший брат.