В России второй день подряд выявляют более 13 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России снова выявили более 13 тысяч случаев коронавируса. Сегодня эта цифра составила 13 592, а накануне — 13 634. По данным оперштаба, у 26,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии число заболевших составило 1 312 310.
За сутки умерло 125 пациентов с CoViD-19 (22 722 летальных исхода за всё время). Также за сутки полностью выздоровело 3793 россиянина, а за весь период болезнь побороло уже 1 024 235 человек.
Учёные выяснили, какая пряность подавляет коронавирусОднако есть люди, которым её употреблять не рекомендуется.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сделали прогноз, что РФ может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10–20 дней. Число случаев CoViD-19 в мире также продолжает расти, и три дня подряд эта цифра бьёт рекорды.
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