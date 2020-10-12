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В России второй день подряд выявляют более 13 тысяч случаев коронавируса

Число случаев CoViD-19 в мире также бьёт рекорды.

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Фото © Pixabay

За сутки в России снова выявили более 13 тысяч случаев коронавируса. Сегодня эта цифра составила 13 592, а накануне — 13 634. По данным оперштаба, у 26,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии число заболевших составило 1 312 310.

Фото © Стопкоронавирус.рфФото © Стопкоронавирус.рф

Фото © Стопкоронавирус.рф

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За сутки умерло 125 пациентов с CoViD-19 (22 722 летальных исхода за всё время). Также за сутки полностью выздоровело 3793 россиянина, а за весь период болезнь побороло уже 1 024 235 человек.

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Однако есть люди, которым её употреблять не рекомендуется.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сделали прогноз, что РФ может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10–20 дней. Число случаев CoViD-19 в мире также продолжает расти, и три дня подряд эта цифра бьёт рекорды.

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