В России второй день подряд выявляют более 13 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России снова выявили более 13 тысяч случаев коронавируса. Сегодня эта цифра составила 13 592, а накануне — 13 634. По данным оперштаба, у 26,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии число заболевших составило 1 312 310.

За сутки умерло 125 пациентов с CoViD-19 (22 722 летальных исхода за всё время). Также за сутки полностью выздоровело 3793 россиянина, а за весь период болезнь побороло уже 1 024 235 человек.