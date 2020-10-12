Журналист Павел Лобков госпитализирован с сотрясением мозга

Ведущий и обозреватель телеканала "Дождь", журналист Павел Лобков попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает " 360 ".

Также у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы и лица. Как утверждает источник, Лобков в состоянии алкогольного опьянения сам упал и ударился в своей квартире, куда и была вызвана скорая помощь.