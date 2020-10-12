Журналист Павел Лобков госпитализирован с сотрясением мозга

Ведущий и обозреватель телеканала "Дождь", журналист Павел Лобков попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает "360".
Также у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы и лица. Как утверждает источник, Лобков в состоянии алкогольного опьянения сам упал и ударился в своей квартире, куда и была вызвана скорая помощь.
Актёр из "Интернов" попал в лондонскую больницу: "Давно не чувствовал себя рядом со смертью"У артиста была "дичайшая" головная боль, сильное сердцебиение.
Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.
Ранее Лайф сообщал, что российская эстрадная фолк-певица Лариса Луста была госпитализирована с травмой головы после падения с лошади.
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