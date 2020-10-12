В Москве за минувшие сутки выявлено 4395 новых случаев CoViD-19

За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4395 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 917 больных. Об этом сообщает московский оперативный штаб.

Отмечается, что число новых случаев за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. Всего с начала эпидемии в столице инфицировано 334 813 человек.

За сутки столичные медики выписали из больниц 917 пациентов, скончалось 34 человека. Всего к данному дню полностью выздоровело 262 750 граждан, умерло 5629 жителей. На ИВЛ в больницах находится 275 человек.

Увеличение числа выявляемых случаев CoViD-19 возможно по нескольким причинам, среди которых и широкое тестирование горожан, в результате чего выявляются бессимптомные больные, и сезонный рост числа людей с вирусными заболеваниями, характерный для многих стран. Кроме того, загруженность общественного транспорта по сравнению с предыдущей неделей не снизилась, несмотря на призыв столичных властей перевести сотрудников на удалённый режим работы.