"Мир сходит с ума". Лера Кудрявцева рассказала о гибели друга в Нагорном Карабахе

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в "Инстаграме" трагичной новостью — в Нагорном Карабахе погиб её друг Армен Князян.
— Он давно со своей супругой, детьми и мамой жил в Испании. Поехал в Арцах... И вот его нет. <...> Мир сходит с ума. Остановитесь! — написала звезда.
Кудрявцева отметила, что мужчина был невероятно светлым и добрым человеком и навсегда останется в её памяти. В комментариях подписчики пожелали сил семье и близким погибшего и выразили свои соболезнования.
За секунды до обстрела. Лайф публикует кадры из храма в Нагорном Карабахе, где ранило журналистовЕщё до этого в своде были зияющие дыры, как от прямого попадания снарядов.
Ранее телезвезда расплакалась в прямом эфире, чем напугала подписчиков. Кудрявцева тогда не сообщила, что является причиной такого состояния.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Страны ввели военное положение. Вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву на переговоры, по итогам которых с 10 октября в регионе вступило в силу перемирие.
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