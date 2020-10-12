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"Мир сходит с ума". Лера Кудрявцева рассказала о гибели друга в Нагорном Карабахе

По словам телеведущей, у мужчины остались жена и дети.

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Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в "Инстаграме" трагичной новостью — в Нагорном Карабахе погиб её друг Армен Князян.

Он давно со своей супругой, детьми и мамой жил в Испании. Поехал в Арцах... И вот его нет. <...> Мир сходит с ума. Остановитесь! — написала звезда.

Кудрявцева отметила, что мужчина был невероятно светлым и добрым человеком и навсегда останется в её памяти. В комментариях подписчики пожелали сил семье и близким погибшего и выразили свои соболезнования.

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Ещё до этого в своде были зияющие дыры, как от прямого попадания снарядов.

Ранее телезвезда расплакалась в прямом эфире, чем напугала подписчиков. Кудрявцева тогда не сообщила, что является причиной такого состояния.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Страны ввели военное положение. Вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву на переговоры, по итогам которых с 10 октября в регионе вступило в силу перемирие.

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