"Мир сходит с ума". Лера Кудрявцева рассказала о гибели друга в Нагорном Карабахе

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в "Инстаграме" трагичной новостью — в Нагорном Карабахе погиб её друг Армен Князян.

— Он давно со своей супругой, детьми и мамой жил в Испании. Поехал в Арцах... И вот его нет. <...> Мир сходит с ума. Остановитесь! — написала звезда.

Кудрявцева отметила, что мужчина был невероятно светлым и добрым человеком и навсегда останется в её памяти. В комментариях подписчики пожелали сил семье и близким погибшего и выразили свои соболезнования.

Ранее телезвезда расплакалась в прямом эфире, чем напугала подписчиков. Кудрявцева тогда не сообщила, что является причиной такого состояния.