А теперь вспомни, сколько ты зарабатывал в 18. Forbes назвал самых богатых тиктокеров России

Молодая социальная сеть TikTok появилась всего несколько лет назад, однако многомиллионная аудитория сервиса уже обрела своих кумиров, в том числе и в России. Журнал Forbes выяснил средний возраст самых популярных блогеров и узнал, сколько зарабатывают на соцсети звёзды российского сегмента приложения.

На первом месте рейтинга оказался 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов. Свои первые серьёзные деньги Абрамов заработал три года назад. Тогда его месячный доход составил 100 тысяч рублей. Сейчас, имея аудиторию из 9,5 миллиона подписчиков, за год Абрамов заработал на TikTok более десяти миллионов рублей. Он также стал одним из первых пользователей, которым приложение платит деньги за использование их музыки.

Второе место в списке заняла "первая леди" TikTok Дина Саева. Девушке всего 21 год, а её аудитория насчитывает уже более 16 миллионов человек, что делает Саеву самой популярной блогершей в российском сегменте соцсети. Всего три года назад девушка трудилась в McDonald's, а сегодня с ней работают такие бренды, как Coca-Cola и Dolce & Gabbana. Сейчас её ежемесячный доход составляет около 800 тысяч рублей, а за последний год девушка заработала почти пять миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров российского TikTok 23-летний Алексей Савко. Рост Алексея Савко — 136 сантиметров, и, чтобы справиться с насмешками сверстников, парень начал снимать ролики в Instagram. Дело пошло в гору, и Савко узнал про TikTok. За первый год блогер собрал аудиторию в 3,6 миллиона подписчиков, заключив контракт с продюсерским центром. Сейчас годовой доход Савко составляет 4,8 миллиона рублей, а поработать парень успел с такими брендами, как Coca-Cola, Uber, Сбербанк и McDonald’s.

Также в рейтинг вошли 18-летняя Юлия Гаврилина с доходом в 3,3 миллиона рублей, её ровесница Валя Карнавал, заработавшая за год 3,2 миллиона рублей, 18-летний оренбуржец Даня Милохин, заработавший 2,8 миллиона рублей, 23-летние братья Кирилл и Артём Верзаковы с доходом в 2,5 миллиона рублей, 24-летняя блогерша Анна Калашник (2 миллиона рублей), 20-летняя Аня Покров (1,9 миллиона рублей) и 20-летняя Диана Астер (1,4 миллиона рублей).