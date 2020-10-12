Стали известны даты чёрной пятницы в России

Лайфхак. Как заработать на акциях, если ничего в этом не понимаешь Каждый, кто интересовался темой инвестиций, переживает за сохранность собственных денег. Вопрос, как вложить, чтобы не прогореть, а заработать, интересовал и меня. Как показал опыт, опираться только на громкие имена компаний и собственное чутьё не стоит, важно погрузиться в вопрос, изучить все детали. Делюсь ответами и опытом работы с приложением "Тинькофф Инвестиции", внутри которого совсем недавно запустили образовательный курс.