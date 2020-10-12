Стали известны даты чёрной пятницы в России

Крупнейшая ежегодная распродажа под названием "чёрная пятница" пройдёт с 27 по 29 октября 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на специальном сайте, посвящённом акции.
— Крупнейшая распродажа года "Чёрная пятница – 2020" пройдёт в России с 27 по 29 ноября. Традиционно в акции примут участие более 200 российских магазинов и онлайн-площадок, — приводит текст сообщения ТАСС.
Лайфхак. Как заработать на акциях, если ничего в этом не понимаешьКаждый, кто интересовался темой инвестиций, переживает за сохранность собственных денег. Вопрос, как вложить, чтобы не прогореть, а заработать, интересовал и меня. Как показал опыт, опираться только на громкие имена компаний и собственное чутьё не стоит, важно погрузиться в вопрос, изучить все детали. Делюсь ответами и опытом работы с приложением "Тинькофф Инвестиции", внутри которого совсем недавно запустили образовательный курс.
По словам президента АКИТ Артёма Соколова, нынешняя акция по нескольким причинам будет отличаться от предыдущих распродаж.
— Например, количество продавцов и категорий товаров увеличится за счёт их массового выхода в онлайн на фоне пандемии. Также в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, продажи которых мы легализовали в декабре прошлого года и в мае текущего, — отметил он.
Кроме того, должен измениться и возрастной состав покупателей. Ожидается рост потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее были не так активны в онлайне.
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