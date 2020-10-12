В России предлагают продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года

Минфин России предлагает продлить программу льготной ипотеки по ставке в 6,5% с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года. Ведомство разработало соответствующий проект постановления.
При этом предлагается увеличить и сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, — с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.
Банкир раскрыл способы накопить на первоначальный взнос по ипотекеПо словам финансиста, инвестиции не лучший вариант заработать на жильё.
Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на покупку жилья комфорткласса. Её можно получить до 1 ноября текущего года, но действовать такая ставка будет в течение всего срока кредита. По этой программе можно купить жильё стоимостью до 6 миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20% до 15%. Также в кабмине допустили, что продлят программу в случае её востребованности.
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