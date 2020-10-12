В России предлагают продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на покупку жилья комфорткласса. Её можно получить до 1 ноября текущего года, но действовать такая ставка будет в течение всего срока кредита. По этой программе можно купить жильё стоимостью до 6 миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20% до 15%. Также в кабмине допустили, что продлят программу в случае её востребованности.