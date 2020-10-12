Камчатская бизнесвумен заказала раздражающую землячку. Но киллер оказался ненастоящим — видео

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело против жительницы Петропавловска-Камчатского, уроженки Узбекистана, которую подозревают в организации убийства по найму. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в период с июня по октябрь текущего года женщина из-за чувства личной неприязни решила убить свою 53-летнюю знакомую, для чего наняла исполнителя — своего товарища, предложив ему 100 тысяч рублей. Мужчина согласился на преступление и сразу получил пятую часть обещанной суммы, а также данные о жертве, включая маршруты передвижения и возможное местонахождение.

Однако исполнитель обратился к правоохранителям, рассказав о готовящемся преступлении, и согласился поучаствовать в оперативно-разыскных мероприятиях. Под контролем полиции он встретился с заказчицей, которая подтвердила свои намерения и заплатила ещё 25 тысяч рублей. Женщина попросила предъявить ей мобильный телефон знакомой в качестве доказательства её смерти.

Правоохранители инсценировали убийство, после чего мужчина встретился с подозреваемой и предоставил "доказательства" выполненного заказа. Женщину задержали, в ходе допроса она стала отрицать свою причастность к преступлению. Сейчас она находится под стражей, в ближайшее время ей предъявят обвинение.