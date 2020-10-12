Жителей Сочи испугало нашествие пауков-волков. Они кусаются и не плетут паутину

Несколько жителей Сочи обнаружили в своих домах новых питомцев — больших пауков, снимки которых появились в соцсетях. Кадры с членистоногими опубликовал телеграм-канал "Сочи сейчас".
Оказалось, незваными гостями стали представители рода Хогна — псевдотарантулы, или пауки-волки. А на одном из снимков была запечатлена самка с десятками маленьких паучков на теле.
"В задницу вальнула муха цеце". Настя Ивлеева распухла после укуса опасного насекомогоНо это не помешало ей признаться в любви к Африке.
Размер брюшка таких членистоногих может достигать 3–5 сантиметров, а лап — 7 сантиметров. При этом пауки не нападают на людей — только в качестве самообороны, — а их укус не смертелен, но сравним по силе с укусом осы. Пользователи соцсетей отметили, что этот вид членистоногих даже полезен в хозяйстве, так как его представители охотятся на мошек, тараканов и блох, но не плетут паутину.
Ранее Лайф рассказывал о жительнице Подмосковья, которая нашла в своём шкафу змею.
Комментариев: 0