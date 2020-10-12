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Жителей Сочи испугало нашествие пауков-волков. Они кусаются и не плетут паутину

Укус этого вида пауков по ощущениям напоминает укус осы, но он не смертелен.

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Фото © Telegram / "Сочи сейчас"

Несколько жителей Сочи обнаружили в своих домах новых питомцев — больших пауков, снимки которых появились в соцсетях. Кадры с членистоногими опубликовал телеграм-канал "Сочи сейчас".

Фото © Telegram / "Сочи сейчас"Фото © Telegram / "Сочи сейчас"

Фото © Telegram / "Сочи сейчас"

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Оказалось, незваными гостями стали представители рода Хогна — псевдотарантулы, или пауки-волки. А на одном из снимков была запечатлена самка с десятками маленьких паучков на теле.

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Но это не помешало ей признаться в любви к Африке.

Размер брюшка таких членистоногих может достигать 3–5 сантиметров, а лап — 7 сантиметров. При этом пауки не нападают на людей — только в качестве самообороны, — а их укус не смертелен, но сравним по силе с укусом осы. Пользователи соцсетей отметили, что этот вид членистоногих даже полезен в хозяйстве, так как его представители охотятся на мошек, тараканов и блох, но не плетут паутину.

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