Жителей Сочи испугало нашествие пауков-волков. Они кусаются и не плетут паутину

"В задницу вальнула муха цеце". Настя Ивлеева распухла после укуса опасного насекомого Но это не помешало ей признаться в любви к Африке.

Размер брюшка таких членистоногих может достигать 3–5 сантиметров, а лап — 7 сантиметров. При этом пауки не нападают на людей — только в качестве самообороны, — а их укус не смертелен, но сравним по силе с укусом осы. Пользователи соцсетей отметили, что этот вид членистоногих даже полезен в хозяйстве, так как его представители охотятся на мошек, тараканов и блох, но не плетут паутину.