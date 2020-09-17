"В задницу вальнула муха цеце". Настя Ивлеева распухла после укуса опасного насекомого

Телеведущую Настю Ивлееву во время путешествия по Африке укусило в ягодицы одно из самых опасных насекомых — муха цеце. Об этом она рассказала в "Инстаграме".

Ивлеева призналась, что собиралась писать пост о своей любви к Африке, но не было интернета, публикацию пришлось отложить.

— Но, ровно после того, как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха цеце, — отметила телеведущая.

После укуса у Ивлеевой началась аллергия, по всему телу пошла сыпь, всё начало страшно чесаться. При этом пятая точка, как она отметила, стала "похожа на табуретку".

Несмотря на это, телеведущая не изменила своего отношения к Африке.

— Но я всё равно остаюсь при своём: "влюбилась!" — заключила Ивлеева.