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"В задницу вальнула муха цеце". Настя Ивлеева распухла после укуса опасного насекомого

Но это не помешало ей признаться в любви к Африке.

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Фото © Instagram / _agentgirl_

Телеведущую Настю Ивлееву во время путешествия по Африке укусило в ягодицы одно из самых опасных насекомых — муха цеце. Об этом она рассказала в "Инстаграме".

Ивлеева призналась, что собиралась писать пост о своей любви к Африке, но не было интернета, публикацию пришлось отложить.

Но, ровно после того, как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха цеце, — отметила телеведущая.

После укуса у Ивлеевой началась аллергия, по всему телу пошла сыпь, всё начало страшно чесаться. При этом пятая точка, как она отметила, стала "похожа на табуретку".

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Речь идёт о видео, опубликованном на YouTube-канале блогерши в октябре прошлого года.

Несмотря на это, телеведущая не изменила своего отношения к Африке.

Но я всё равно остаюсь при своём: "влюбилась!" — заключила Ивлеева.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева вернулась в шоу "Орёл и решка".

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