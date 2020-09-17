"В задницу вальнула муха цеце". Настя Ивлеева распухла после укуса опасного насекомого

Телеведущую Настю Ивлееву во время путешествия по Африке укусило в ягодицы одно из самых опасных насекомых — муха цеце. Об этом она рассказала в "Инстаграме".
Ивлеева призналась, что собиралась писать пост о своей любви к Африке, но не было интернета, публикацию пришлось отложить.
— Но, ровно после того, как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха цеце, — отметила телеведущая.
После укуса у Ивлеевой началась аллергия, по всему телу пошла сыпь, всё начало страшно чесаться. При этом пятая точка, как она отметила, стала "похожа на табуретку".
На Настю Ивлееву завели дело о незаконной рекламе алкоголяРечь идёт о видео, опубликованном на YouTube-канале блогерши в октябре прошлого года.
Несмотря на это, телеведущая не изменила своего отношения к Африке.
— Но я всё равно остаюсь при своём: "влюбилась!" — заключила Ивлеева.
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