"Вырывала себе зубы плоскогубцами". Соседи повесившей сына учительницы рассказали о её прошлых выходках

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Учительница из подмосковного Пушкино, повесившая своего четырёхлетнего сына, и раньше вела себя неадекватно. Женщина демонстративно калечила себя и угрожала расправой своим детям. Об этом Лайфу рассказала подруга бывшей соседки семьи.

— У нас домофоны у каждого с видео. И она подходила, звонила в дверь и вырывала плоскогубцами себе зубы. Муж её хватал и говорил, что она перенервничала и просто устала. Муж вытаскивал её постоянно из дурдома, — рассказала жительница подъезда.

Кроме того, по рассказам соседей, однажды женщина грозилась зарезать своих детей. Увидевшие это через всё тот же видеодомофон жители дома выбежали на улицу и остановили горе-мать, после чего вызвали врачей психиатрической больницы. Лайф обратился к руководству школы за комментарием, однако там обсуждать произошедшее отказались, сославшись на расследование в правоохранительных органах.